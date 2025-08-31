İngiliz donanması tarihinin en büyük satışını yaptı

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Norveç donanmasına İngiliz yapımı savaş gemileri temin edilmesini öngören anlaşmanın değeri 10 milyar sterlin (yaklaşık 556 milyar Türk lirası) olarak belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın İngiltere'nin tarihindeki en büyük askeri gemi satışı olduğu vurgulandı. Anlaşmanın İngiliz ekonomisine milyarlarca sterlinlik katkı sağlayacağı ve istihdamı artıracağı ifade edildi.

EN AZ 5 GEMİYLE ORTAK FİLO OLUŞTURULACAK

Norveç'in denizaltılara karşı savunma kabiliyetine sahip Type 26 model fırkateynler alacağı belirtilen açıklamada, daha önce Avustralya ve Kanada'nın da bu gemileri envanterlerine kattığı kaydedildi.

Norveç'in en az 5 Type 26 fırkateyn ile İngiltere'yle ortak filo oluşturacağı ve NATO'nun kuzey kanadını güçlendireceği ifade edildi. İki ülke arasında personel eğitimi ve gemi bakımı konularında da işbirliği yapılacağı açıklandı.

YÜKSEK GELİRLİ SEKTÖRLERE DESTEK VURGUSU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın İşçi Partisi hükümetinin "Değişim Planı" kapsamında atılmış bir adım olduğunu belirterek, yüksek gelirli sektörleri destekleyeceğini ve yüksek maaşlı çalışan sayısını artıracağını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise iki ülkenin yakın müttefik olduğunu vurgulayarak İngiltere'den fırkateyn alımının doğru bir karar olduğunu ifade etti.

GEMİLER İSKOÇYA'DA ÜRETİLECEK

İngiliz Savunma Bakanı John Healey, iki ülke donanmasının tek bir donanma gibi çalışacağını belirterek, "Bu anlaşmayla daha fazla yüksek kaliteli savaş gemisi Atlantik'in kuzeyinde görev yapacak, kritik altyapımızı ve ulusal güvenliğimizi korumak için daha fazla Rus denizaltı tespit edecek" dedi.

İngiltere hükümetinin İskoçya Bakanı Ian Murray, Glasgow'daki tersanelerde inşa edilecek gemiler için yapılan anlaşmanın İskoçya tersanelerine olan güveni gösterdiğini ve İskoç ekonomisini destekleyeceğini ifade etti.