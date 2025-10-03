1400 yıl sonra ilk: Lideri kadın olacak

Piskopos Mullally, geçen kasım ayında, Hıristiyan yaz kamplarında erkek çocuklara ve genç erkeklere yönelik yaygın istismar iddialarını gerektiği gibi soruşturmadığına dair bir raporun yayımlanmasının ardından görevinden istifa eden Justin Welby'nin yerine geçecek.

Canterbury başpiskoposu olan Mullally 1.400 yılın ardından bir ilki gerçekleştirdi

LONDRA PSİKOPOSLUĞUNDAN GELDİ

İngiltere'nin baş hemşirelik görevlisi olarak görev yapmış eski bir kanser hemşiresi olan 63 yaşındaki Piskopos Mullally, İngiltere Kilisesi'nde kadın haklarının sesli bir savunucusu durumunda. 2018'den beri Londra'nın ilk kadın piskoposu olarak görev yapmaktadır.

Kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü, 200 yaralı!

Bir kadın başpiskoposun atanması tamamen sürpriz olmadı; adayların kısa listesinde iki kadın piskopos daha yer alıyordu. Ancak bu atama, kiliseyi yeni bir döneme sokacak ve İngiltere Kilisesi'nden daha muhafazakar olan ‘Anglikan Komünyonu’ içinde gerginliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.

SELEFİ İSTİSMAR SORUŞTURMASINDAN SONRA İSTİFA ETTİ

Başpiskopos Welby'nin kendisi herhangi bir istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalmamış olsa da Roma Katolik Kilisesi'nin liderlerini deviren aynı tür cinsel istismar skandalı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

ANGLİKAN KOMÜNYONU'NDAN TEPKİ BEKLENİYOR

Piskopos Mullally, gençlerin korunması konusunda kilisenin güvenilirliğini yeniden tesis etmek ve evlilik ve diğer doktrinsel konulardaki bölünmeleri onarma konularında zorluklarla karşılaşacak. Ayrıca, İngiltere Kilisesi'nin de üyesi olduğu, asi bir Anglikan Komünyonu ile de karşı karşıya kalacak. Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki muhafazakar piskoposlar, geleneksel olarak eşitler arasında birinci olan Canterbury başpiskoposunun liderliğini reddediyor.