13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar

Yayınlanma:
Avustralya yetkilileri, bagajlarında gizlenmiş 40 kg kokain ithal etmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla iki Yeni Zelanda vatandaşını tutuklayarak hakkında dava açtı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) ve Avustralya Sınır Gücü (ABF) pazar günü yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki iki kişinin cuma günü Sidney Havalimanı'na geldikten sonra bagajlarının incelenmesi için seçildiğini belirtti.

MADDE KOKAİN ÇIKTI

Arama sırasında ABF memurları, her iki adamın valizinde 20 kg beyaz madde buldu. Maddeye yapılan ilk testler kokain için pozitif sonuç verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS İHTİMALİ

İki adam AFP tarafından tutuklandı ve her biri, sınır kontrolü altındaki bir uyuşturucuyu ticari miktarda ithal etmekten ve sınır kontrolü altındaki uyuşturucuyu yasadışı olarak ticari miktarda bulundurmaktan suçlandı.

Her iki suç da ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılabilir.

DEĞERİ 13 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

AFP ve ABF, kokainin piyasa değerinin 13 milyon Avustralya doları (8,4 milyon ABD doları) olduğunu ve 130.000 sokak satıcısına yetecek miktarda olduğunu açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

