13 bebek hastanelik oldu! Bebek mamaları toplatıldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ByHeart Inc. adlı şirketin "Whole Nutrition Infant Formula" isimli ürününün iki partisini geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan 13 bebeğin tamamının, 206VABP/251261P2 ve 206VABP/251131P2 seri numaralı ürünleri tükettiği tespit edildi.

Vakaların Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Teksas ve Washington eyaletlerinde görüldüğü, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediği açıklandı. FDA, mamalara tehlikeli bakterinin nasıl bulaştığını ve başka ürünlerin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

"TEDBİREN GERİ ÇAĞIRIYORUZ"

ByHeart şirketinin kurucu ortağı Mia Funt, yaptığı açıklamada, "Mamamızı kullanan her bebeğin güvenliği bizim en temel önceliğimizdir. Kendimiz de ebeveyn olarak bu haberin yaratabileceği endişeyi anlıyoruz. Bu geri çağırma kararı, tamamen ihtiyati bir tedbir olarak, şeffaflık ve güvenlik taahhüdümüzün bir gereği olarak alınmıştır" dedi.

AİLELERE ACİL UYARI: BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), söz konusu mamayı satın alan ailelere acil uyarılarda bulundu. CDC, ailelerin ellerindeki ürünlerin seri numarasını kontrol etmelerini, eğer bu serilerden birine aitse mamayı derhal atmalarını veya satın aldıkları yere iade etmelerini istedi. Ayrıca mamayla temas etmiş tüm biberon, kap ve yüzeylerin sıcak sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde yıkanması gerektiği vurgulandı.

CDC, bebek botulizmi belirtilerinin ortaya çıkmasının haftalar sürebileceğini belirterek, ebeveynlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve şu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda derhal tıbbi yardım alınması çağrısında bulundu:

Kabızlık

Beslenme güçlüğü veya iştahsızlık

Göz kapağında düşüklük (ptozis)

Göz bebeklerinin ışığa tepkisinde yavaşlama

Yüz ifadesinde donukluk, mimiklerin azalması

Emme ve yutkunma reflekslerinde zayıflama

Zayıf ve boğuk bir ağlama sesi