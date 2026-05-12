"11 yaşımda başladı..." Michael Jackson’ın ‘gizli ailesi’ konuştu

Michael Jackson hakkında ortaya atılan yeni iddialar, uluslararası basında geniş yer buldu. ABD merkezli “60 Minutes Australia” programına katılan Cascio ailesinin dört çocuğu, Jackson’ın kendilerine çocuk yaşta cinsel istismarda bulunduğunu ve uzun yıllar boyunca psikolojik baskı altında tuttuklarını iddia etti.

Kardeşler Dominic, Eddie, Aldo ve Marie-Nicole Cascio Şubat ayında açtıkları davada Jackson’ın “seri çocuk istismarcısı” olduğunu iddia etmişti. Son röportajlarında ise bu iddiaları daha da detaylandırarak, sürecin yaklaşık 25 yıl boyunca sürdüğünü öne sürdüler.

Ailenin Jackson ile ilişkisi 1980’li yıllarda başladığı, Cascio kardeşlerin babası Dominic Sr.’ın New York’taki bir otelde çalışırken ünlü sanatçıyla tanıştığı ve kısa sürede Jackson’ın yakın çevresine dahil olduğu belirtildi. Aile, zamanla Neverland Ranch’e davet edilmeye ve sanatçının dünya turnelerine katılmaya başladı.

"BİZE ALKOL VE İLAÇ VERİYORDU"

Eddie Cascio, Jackson ile henüz 2 yaşındayken tanıştığını ve sanatçının çocukları hediyeler, lüks seyahatler ve özel ilgilerle etkisi altına aldığını söyledi. “Bize ailesi gibi davrandı, kendimizi özel hissettirdi” diyen Eddie, bu durumun zamanla bir kontrol mekanizmasına dönüştüğünü iddia etti.

Dominic Cascio ise Jackson’ın “booty rumble” adı verilen rahatsız edici bir oyunla çocukları fiziksel olarak istismar ettiğini öne sürdü. Ayrıca sanatçının kendisine ve kardeşlerine “Jesus juice” olarak adlandırılan alkol ve çeşitli ilaçlar verdiğini iddia etti.

“HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Eddie Cascio, en ağır iddialardan birini paylaşarak istismarın 1993 yılındaki turne sırasında başladığını ve her gece devam ettiğini öne sürdü. “O zaman hayatım tamamen değişti” ifadelerini kullanan Eddie, Jackson’ın kendisine uygunsuz fiziksel temaslarda bulunduğunu iddia etti.

Marie-Nicole Cascio ise 12 yaşındayken Jackson’ın kendisini soyunmaya zorladığını ve uygunsuz davranışlar sergilediğini söyledi. En küçük kardeş Aldo Cascio ise sanatçının kendisine video oyunları oynarken cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

UYUŞTURUCU VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Kardeşler ayrıca Jackson’ın kendilerine küçük yaşlardan itibaren reçeteli ilaçlar verdiğini iddia etti. Marie-Nicole, 11 yaşındayken Xanax ve Vicodin verildiğini öne sürerken, diğer kardeşler de alkol ve uyuşturucuya maruz bırakıldıklarını savundu.

İddialara göre Jackson, çocukları olası soruşturmalar karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda da yönlendiriyor, ailelerine ve polise ne söyleyeceklerini önceden öğretiyordu.

“PARA KARŞILIĞI İFTİRA ATIYORLAR"

Öte yandan Jackson’ın mirasını yöneten avukat Marty Singer, tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Singer, suçlamaların “para kazanma amacı taşıyan girişimler” olduğunu belirterek, olayların Jackson’ın ölümünden yıllar sonra gündeme getirilmesini eleştirdi.

Bu yeni iddialar, Michael Jackson hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış durumda.