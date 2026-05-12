Epstein dosyasının simge ismiydi! Yaşadıklarını anlattığı kitap ölümünden sonra zirveye oturdu!

Jeffrey Epstein skandalında adı yıllarca gündemde kalan Virginia Giuffre’nin yaşam öyküsünü anlattığı anı kitabı, İngiltere’nin en önemli edebiyat organizasyonlarından biri olan Britanya Kitap Ödülleri’nde yılın en iyi kitabı seçildi.

Gazeteci Amy Wallace ile birlikte hazırlanan “Hiç Kimsenin Kızı” adlı eser, sadece ana ödülü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda kurgu dışı eser kategorisinin de birincisi oldu.

Kitapta Giuffre’nin genç yaşta Epstein çevresine nasıl dahil olduğu, süreç boyunca yaşadıkları ve güçlü isimlerle kurulan bağlantılar ayrıntılı şekilde aktarılıyor. Eserde, Epstein’ın yakın çevresindeki Ghislaine Maxwell’in yanı sıra Prens Andrew hakkında da dikkat çeken bölümler bulunuyor.

BAŞKA MAĞDURLARIN SESİ OLACAK

Virginia Giuffre’nin yaşamını yitirmesinin ardından yayımlanan kitap, özellikle mağdurların yaşadıklarını kendi sözleriyle anlatması bakımından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ödül töreninde Giuffre adına konuşan aile üyeleri, onun yalnızca kendi hikâyesini anlatmadığını, benzer travmalar yaşayan insanların sesini duyurmak için mücadele verdiğini söyledi.

Kitabın ortak yazarı Amy Wallace ise yaptığı açıklamada, Giuffre ile çalışmanın meslek hayatındaki en önemli deneyimlerden biri olduğunu belirterek, “Bu kitap onun gerçeği anlatma kararlılığının bir yansıması” dedi.