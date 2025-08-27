iPhone 17 için geri sayım: Türkiye’de satış tarihi açıklandı

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği lansmanla resmiyet kazandı. Şimdiden cihazların özellikleri ve fiyatlarına dair sızıntılar gündeme oturdu.

Apple, geleneksel lansman etkinliğini bu yıl 9 Eylül 2025’te gerçekleştirecek. Etkinliğin ardından 12 Eylül’de ön siparişler başlayacak, küresel satışlar ise 19 Eylül’de yapılacak.

Türkiye’de ise yeni modellerin Eylül sonu – Ekim başı gibi satışa çıkması bekleniyor.

BEKLENEN TARİHLER BELLİ OLDU

9 Eylül 2025: Apple’ın geleneksel Eylül etkinliği

12 Eylül: Ön siparişlerin başlaması

19 Eylül: Küresel satış başlangıcı

Modellerin Türkiye’de Eylül sonu–Ekim başı döneminde satışa sunulması bekleniyor. Teknoloji meraklılarının uzun süredir heyecanla beklediği iPhone 17 ailesi ise şu modellerden oluşuyor:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım: Küçültülmüş kamera adası, daha dar Dynamic Island, titanyum/alüminyum gövde

Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci: A18/A19; Pro’larda A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)

Kamera: 24 MP ön kamera; Pro’larda üçlü 48 MP arka sistem, 8× optik zoom, 8K video

Bağlantı/şarj: Wi-Fi 7, 5G, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj

İŞTE TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI

Analist notlarına göre iPhone 17 serisinde genel bir fiyat artışı öngörülürken, Amerika’da cihazın 900 ile 1.600 dolar arasında satışa sunulması bekleniyor.

Türkiye’de vergiler ve döviz kuru etkisiyle iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Karşılaştırma için, iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı ise 70 bin TL civarındaydı.