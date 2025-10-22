Excury Studios lisanslı yapay zeka modelini hayata geçiriyor

Yapay zekanın gelişimi son sürat devam ederken Türkiye’den de önemli yatırımlar gelmeye devam ediyor. Kullanıcıların yapay zekaya dair tüm süreçleri tek platform üzerinden yönetmesine olanak sağlamayı amaçlayan EXCURY STUDIOS yeni bir girişimi hayata geçirdi.

OTOMATİK TELİF GELİRİ YARATACAK

Platforma kaydolan kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından kendi dijital ikizlerini oluşturabilecek. Bu ikizlerin her kullanımı EXCURY STUDIOS tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşecek ve her üretim otomatik olarak telif geliri yaratacak.

İLK TÜRK YAPAY ZEKA MODELİ

Platform, lisanslama sürecini tamamen kendi bünyesinde yöneten ilk Türk yapay zeka modeli olma özelliğini taşıyor.

"HEDEFİMİZ ÜRETKEN YAPAY ZEKA ALANINDA BİR STANDART OLUŞTURMAK"

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez yaptığı değerlendirmede, yapay zeka üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek, “Yapay zeka artık yalnızca bir üretim aracı değil, içerik dünyasının işleyişini kökten değiştiren bir alan. Excury olarak, bu dönüşümün en kritik unsuru olan lisanslama konusuna odaklandık. Bugün dünyada birçok yapay zeka aracı içerik üretimini kolaylaştırıyor, ancak telif ve etik standartların korunması noktasında önemli boşluklar bulunuyor. Biz bu boşluğu, güvenli ve denetlenebilir bir lisans altyapısıyla dolduruyoruz. Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da yapay zeka üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zeka alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak” dedi.