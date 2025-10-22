Chrome'a rakip geldi: OpenAI yapay zeka destekli tarayıcısı "ChatGPT Atlas"ı duyurdu

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, yapay zekanın gücünü web tarama deneyimine taşıyan yeni ürünü "ChatGPT Atlas"ı duyurdu. Açıklamaya göre Atlas, ChatGPT'nin merkezde olduğu ve yapay zekayla donatılmış bir tarayıcı olarak tasarlandı.

Atlas'ın temel yeniliklerinden biri, yerleşik ChatGPT hafızasına sahip olması. Bu özellik sayesinde, tarayıcı önceki sohbetlerdeki bilgi ve detayları kolayca hatırlayarak kullanıcıların yeni görevlerinde bu bilgileri kullanabilmesini sağlıyor. Ayrıca, tarayıcı hafızası, ziyaret edilen sitelerden bağlamı hatırlayarak ihtiyaç duyulduğunda bilgileri geri getirebiliyor.

OpenAI, tarayıcı hafızasının tamamen isteğe bağlı olduğunu vurguladı. Kullanıcılar, bu hafızayı diledikleri zaman görüntüleyebilecek, arşivleyebilecek veya silebilecek. Tarama geçmişinin silinmesi işlemi, ilgili hafıza kayıtlarını da otomatik olarak kaldıracak.

"AJAN MODU" VE ERİŞİLEBİLİRLİK

ChatGPT Atlas'ta dikkat çeken bir diğer özellik ise "ajan modu"nun bulunması. Bu mod, kullanıcı adına araştırma yapma, analiz etme, etkinlik planlama ve randevu alma gibi karmaşık görevleri yürütebilme yeteneğine sahip. Ajan modu, şimdilik ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcılarına ön izleme olarak sunuldu.

Tarayıcı, bugün itibarıyla macOS işletim sistemi kullanıcıları için Free, Plus, Pro ve Go planlarında erişime açıldı. OpenAI, Windows, iOS ve Android işletim sistemleri için de erişimin yakında sağlanacağını bildirdi.

REKABET BÜYÜYOR

StatCounter verilerine göre Google Chrome, Eylül 2025 itibarıyla küresel tarayıcı pazarında yüzde 71,9 payla liderliğini sürdürüyor. Ancak uzmanlar, OpenAI’nin yeni tarayıcısının dijital reklam gelirleri üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

OpenAI’nin CEO’su Sam Altman liderliğinde şirket, ChatGPT’nin ardından yeni ürünlerle büyüme alanlarını genişletmeyi hedefliyor. Atlas, Brave, Opera ve Perplexity gibi yapay zekâ tabanlı tarayıcılarla birlikte internetin geleceğini şekillendirecek yeni bir rekabet döneminin başlangıcı olarak görülüyor.