Ay'ın karanlık yüzünde görülmemiş keşif: Uzayda Güneş Sistemi dışından gelmiş

Çin, dünyanın uydusu Ay'ın karanlık yüzüne "Çang'ı 6" adı verilen keşif aracını göndermişti.

Aracın topladığı kaya ve toprak örneklerinde, Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan meteor kalıntılarının keşfedildiği açıklandı.

Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsünden (GIG) bilim insanları sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımladı.

Buna göre; örneklerde Dünya'da nadir olarak rastlanan, genelde Güneş Sistemi dışından gelen su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri bulunduğu ortaya çıktı.

ARAŞTIRMALARA YÖN VERECEK

Böylece Dünya-Ay sisteminin, karbon kondrit içeren Güneş Sistemi dışı meteorlarla tahmin edilenden daha fazla çarpışma yaşadığına işaret ettiğini belirten araştırmacılar, bunun Ay'ın yüzeyindeki su varlığına dair izleri açıklayabileceği ve Ay'da suyun dağılımı ve evrimine dair gelecek araştırmalara yön verebileceğini belirtti.

Yeni plan : Çinli otomobil üreticilerini yenemiyorsanız onlara katılın

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.