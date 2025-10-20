Yeni plan : Çinli otomobil üreticilerini yenemiyorsanız onlara katılın

Bunun gerçek bir cevabı yok, bu da yerel üreticilerin pragmatik bir yaklaşıma ve bir tür fedakarlığa ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor: Çinlilerle birleşip teknoloji paylaşmak.

Renault'un yeni CEO'su François Provost, Fransız şirketinin rotasını değiştirmek değil, gelişimini ve ilerlemesini hızlandırmak istiyor. Amacı, Avrupalı ​​kimliğini kaybetmeden yeni modellerin geliştirilmesinde "Çin hızını" kullanmak, maliyetleri düşürmek ve Geely gibi Asyalı ortaklarla ittifakları güçlendirmek.

Provost, Renault'nun Asya devleriyle aynı hızda çalışmasını istiyor. "Kaybedecek vaktimiz yok," diyerek, şirket içi bir slogan haline gelen bir örneği hatırlattı: Yeni elektrikli Twingo, taslaktan üretime hazır modele iki yıldan kısa sürede ulaştı; Renault'un daha önce bu süreç dört yıl sürmüştü.

Eksikliklerini tespit eden Renault örneğine göre, Avrupa otomobil endüstrisi bir dönüm noktasında. Mesele kimliğinizi kaybetmek değil, rakiplerinizin en iyilerini özümsemek. Basitçe söylemek gerekirse, Avrupalıların pragmatik bir yaklaşıma ve bir tür fedakarlığa ihtiyacı var. Volvo ve Mercedes, Volkswagen ve Stellantis zaten bu yolu izledi.

Bazı sonuçlar şimdiden görülüyor, özellikle de Volvo'da. Geçtiğimiz günlerde büyük SUV Lynk & Co 08'in tanıtımına katıldık. Platformu ve teknolojisi yeni XC-60'ın tekerleklerinin altına girecek. Bu yeni bir şey değil, çünkü Volvo hızlı ve kanıtlanmış bir çözüme kavuşacak ve bu çözüm, paylaşım sürecinde muhtemelen Geely grubundaki diğer markaların otomobillerinde de yer alacak.

Bu "hızlanma", geliştirmeyi daha ucuz hale getirmenin yanı sıra, Avrupalı ​​üreticilerin zevkleri bir tıklama hızında değişen müşterilerin gerisinde kalmasını da engelliyor. Bunu başarmak için Doğu'ya yönelmeleri gerekiyor. Çinli devlerle iş birliği yoğunlaştırılmalı. Verimlilik için platform, teknoloji ve tedarikçi paylaşımında fedakarlık yapılmalı.

Ancak, yerel kaynaklı bileşenlerin çoğunluğuna vurgu yapılması gerekse de, endüstriyel pragmatizm ile edinilmiş imaj arasındaki hassas denge nedeniyle, adaptasyon için zaman daralıyor. Teknoloji ve hız giderek daha önemli hale geliyor. Avrupalı ​​devler, Çinliler kadar köklü bir ürün geliştirme ve pazarlama ilkesine ve hızına sahip değil. Dönüşüm için ise daha da az zamanı var.

Yani Çinli rakiplerinizi yenemiyorsanız, onlara katılın veya onları kopyalayın. Avrupa bir üst vitese geçmeli ve hız ve verimlilik dilini konuşmalı... bu dil giderek daha fazla Mandarin lehçelerinden birine dönüşse bile.