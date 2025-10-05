Dünya uzay zirvesi Türkiye’ye taşınıyor

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), kapanış töreninde Türkiye’ye ev sahipliği devriyle sona erdi. Gelecek yıl Antalya’da gerçekleştirilecek 77. kongre için Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) arasında protokol imzalandı.

UZAYDA BARIŞ VURGUSU

“Dirençli Dünya için Sürdürülebilir Uzay” temasıyla 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen kongreye 99 ülkeden 7.400 delege katıldı. Avustralya Uzay Endüstrisi Derneği’nin ev sahipliğinde, Avustralya Uzay Ajansı ve Yeni Güney Galler Hükümeti’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte uzayın barışçıl ve sürdürülebilir kullanımı ile uluslararası işbirliği öne çıktı.

Kongrenin “Halk Günü” etkinliğinde katılımcılar, fuaye alanında yer alan sergileri gezdi ve uzay temalı deneyimlere katılma imkânı buldu.



Bayrak devir töreninde Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı IAC 2026’ya ilişkin tanıtım filmi gösterildi. Videoda Antalya’daki hazırlıklar ve Türkiye’nin uzay vizyonuna yer verildi.



İmza töreninde konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, “Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz.” dedi.



Törene; IAF Başkanı Gabriella Arrigo, IAF Genel Direktörü Christian Feichtinger, Avustralya Uzay Endüstrisi Birliği İcra Kurulu Başkanı Jeremy Hallett, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, Saha İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Türk astronot Alper Gezeravcı ve TUA Uluslararası İlişkiler Dairesi Astronot Mühendisi Seda Büyük Demir katıldı.