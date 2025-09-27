Yüzlerce yılkı atı vahşi doğanın kalbinde dört nala koşuyor

Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında yer alan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında gösteriliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan delta; göller, bataklıklar ve geniş sazlıklarla yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

YALNIZCA KUŞLAR YOK

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, deltadaki doğal çeşitliliğe dikkat çekerek, “Ziyaretçilerimiz bu atları yılın her ayında görebilir. Atlarımız genellikle onarlı, on beşli gruplar halinde, her grubun etrafında taylarla alanda yaşamlarını sürdürüyor.” dedi.

Yılmaz, deltanın yüzde 80’inin Bafra, yüzde 15’inin 19 Mayıs, yüzde 5’inin ise Alaçam sınırlarında kaldığını belirtti. Bölgede yaklaşık 450 yılkı atı bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, atların delta genelinde serbest şekilde dolaştığını söyledi.

Kadir Yılmaz, yılkı atlarının insan müdahalesinden uzak yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaban hayatı geliştirme sahasında, göllerde ve geniş arazilerin her kısmında atlara rastlamak mümkün. Yılkı atlarımız burada doğup büyüyen atlar. Hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmiyor. Tüm yaşamlarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde rahat şekilde idame ettirebiliyorlar.”

Delta, yılkı atlarının yanı sıra birçok balık, memeli, omurgasız ve sürüngen türüne de doğal yaşam alanı sunuyor.