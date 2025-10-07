Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!

Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Türkiye ve Balkan Yarımadası'ndan gelen odun karıncaları ve ılık süt içeren geleneksel bir fermantasyon yöntemini inceleyerek tam da bunu yaptı, diye bildirdi DPA.

Araştırmacılar, bu yöntemi evde denememelerini tavsiye ediyor. iScience dergisinde yayınlanan ve DPA tarafından alıntılanan bir makaleye göre, araştırma ekibi Bulgaristan'a gitti ve burada ortak yazar ve antropolog Sevgi Mutlu Sirakova'nın yakınları geleneği tanıttı.

Kopenhag Üniversitesi'nden Veronica Sinnott, Sevgi Sirakova'nın amcasının talimatları doğrultusunda bir bardak ılık süte dört tam karınca eklediklerini açıkladı. Bardak, fermantasyon için uygun koşulların oluşması için bir gece bekletildi. Ertesi gün süt, bu gıda ürününün üretiminin ilk aşamalarına benzer şekilde koyulaşıp ekşidi, diye bildirdi DPA.

ÇOK GELENEKSEL DEĞİL

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırma lideri Leonie Jan, karıncaların yenilebilir olduğunu ancak geleneksel olarak bunun yapılmadığını, çünkü ilk partiden elde edilenlerin sonraki ürünlerde de kullanıldığını belirtti.

DPA'nın bildirdiğine göre, ağaç karıncaları sütün pıhtılaşmasına yardımcı olan laktik asit ve asetik asit bakterileri taşır. Karıncaların doğal kimyasal savunma sistemi sütü asitlendirerek asidik ortamı seven mikroplar için elverişli bir ortam yaratır.

TADI

Araştırmacılar, elde edilen yoğurdun hafif baharatlı olduğunu belirtti. Yan'a göre, geleneksel yoğurtlar ticari yoğurtlara göre daha fazla tür çeşitliliğine sahip ve bu da lezzeti ve kıvamı etkiliyor.

Yayında ayrıca, yapılan deneylerin canlı karıncaların fermantasyon için en iyi sonucu verdiğini, dondurulmuş veya kurutulmuş karıncaların ise uygun bir bakteri kültürü oluşturmadığını gösterdiği belirtiliyor.

Ancak BTA, bilim ekibinin canlı karıncalarda parazit bulaşma olasılığı nedeniyle bu yöntemin kullanılmaması konusunda uyardığını da ekliyor. Daha önce, Kopenhag'daki Michelin yıldızlı Alchemist restoranının şefleri, üretiminde karıncaların da yer aldığı yoğurt ürünleri geliştirmişti. Bu ürünler arasında mascarpone benzeri bir peynir, özel bir kokteyl ve daha fazlası yer alıyor. DPA ise ekliyor.