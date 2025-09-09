Yıkım kararını duyunca kesin bir çözüm buldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kızıl Güney Mahallesi’nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce tapulu arazisi içinde olduğunu düşünerek konteyner ev inşa etti. Ancak evin orman sınırları içinde kaldığı belirlenince yıkım kararı alındı ve para cezası kesildi.

RENKLİ VE KESİN ÇÖZÜM

Karateke, evini yıktırmak yerine taşımaya karar verdi. Önce iş makinesi yardımıyla güzergâhı açtı, ardından yaklaşık 30 ton ağırlığındaki konteynerin altına ahşap direkler ve demirler yerleştirildi. Ev, ray sistemi üzerinde iş makinesiyle yavaş yavaş kaydırılarak taşındı.

Yaklaşık 3 gün süren uğraşın ardından konteyner, Karateke’ye ait 150 metre ilerideki tapulu araziye yerleştirildi.