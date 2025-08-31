Yeşilırmak'ta 2 metrelik dev balık yakalandı

Yeşilırmak'ta 2 metrelik dev balık yakalandı
Yayınlanma:
Amasya'da Yeşilırmak'ta 78 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Amasya’da balıkçı Aslan Eftelioğlu ve arkadaşları, Yeşilırmak’ta tam 2 metre 20 santimetre uzunluğunda, 78 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakaladı.

Ziyaret beldesi mevkisinde avlanan Eftelioğlu, üç arkadaşıyla birlikte yaklaşık iki saat süren zorlu bir mücadelenin ardından balığı karaya çıkarmayı başardı. Kent merkezindeki balıkçı dükkânında sergilenmeye başlanan balık, vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.

Balığı güçlükle yakaladıklarını anlatan Eftelioğlu, “Yayın balığını Ziyaret beldesinde tuttuk. 2 metre 20 santimetre uzunluğunda, 78 kilo ağırlığında. Büyük uğraşlar sonunda karaya alabildik. Şimdi parçalayarak vatandaşlarımıza servis edeceğiz” dedi.

Dev yayın balığını gören bazı vatandaşlar ise iş yerinde sergilenen balığın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

