Vücuttaki toksin belirtileri nelerdir? Nasıl temizlenir?
Yayınlanma:
Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin yanı sıra cildimiz ve soluduğumuz hava yoluyla da vücudumuzda toksinler birikir. Bu miktar çok arttığında vücut zorlanır. Bu noktada, vücudu temizlemek gerekir. Sindirimin daha sonra daha iyi çalışabilmesi için biraz dinlenmesi iyi olur. Sindirim ne kadar iyi olursa, o kadar sağlıklı oluruz.

Vücudunda fazla toksin bulunan kişilerin duyuları daha keskin olduğu için kokuları daha güçlü algılarlar.

Vücudunuzun toksinlerle dolu olduğunun ve temizliğe ihtiyaç duyduğunun belirtileri şunlardır:

TOK VE ŞİŞKİN HİSSETME

agri-ceken-erkek.webp

Vücut atıkları düzgün bir şekilde atamıyorsa sorunlar ortaya çıkar. Günde en az bir kez dışkılama yapılmalıdır. Yani, atık ürünler vücuttan atılmazsa kan dolaşımına geri dönerek sorunlara yol açabilir. Şişkinlik, özellikle uzun süre devam ederse, vücuttaki aşırı zehrin en yaygın belirtisidir.

DOĞRU DÜZGÜN UYUYAMAMA

uykusuzluk.jpg

Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız veya geceleri sık sık uyanıyorsanız, ertesi gün yorgun uyanıyorsanız.

AĞIZ KOKUSU

koku.webp

Bağırsaklar ve karaciğer toksinlerden gerektiği gibi kurtulamadığında dilde biriken bakteriler nedeniyle kötü nefes kokusu da ortaya çıkabiliyor.

DİLİN RENGİ DEĞİŞİR

Bakterilerin birikmesi sonucu beyazımsı veya sarımsı bir renk almıştır.

SICAKLIK HİSSİ

Vücudunuzun toksinlerden kurtulmasının doğal yollarından biri terlemedir. Vücudunuzda çok fazla zararlı madde olduğunda, vücudunuz terleme yoluyla bunlardan kurtulmak için "aşırı ısınmaya" başlar. Bu yüzden dışarısı soğuk olsa bile her zaman sıcak hissedebilirsiniz.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLER NASIL ATILIR?

Sauna harika bir seçenektir çünkü bol terlemek vücuttaki toksinleri atar. Oruç tutmak ise vücudunuzu sakinleştirmenin ve biraz dinlenme fırsatı vermenin bir yoludur.

İdeal olarak, haftada bir kez oruç tutulmalı ve sadece su tüketilmelidir. Oruç, ikinci gün sabah bir bardak taze meyve veya sebze suyuyla sonlandırılır. Aynı günün ilerleyen saatlerinde hafif bir çorba, akşam ise haşlanmış sebzeler yenir.

Bazı yiyecekleri tüketmek de faydalıdır. Bunlar, toksinleri kendilerine bağlayarak vücuttan atılmalarına yardımcı olan yiyeceklerdir. Bunlar kişniş, brokoli, deniz yosunu... Kişnişin vücudu toksinlerden ve ağır metallerden arındırmanın en iyi yollarından biri olduğu söyleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

