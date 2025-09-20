Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi

Bursa’dan Sivas’a ailesinin yanına taşınan Çiğdem Akkaya Yener’in 5 yaşındaki tekir cinsi kedisi Paşa, taşınmanın ardından rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Geceleri bağıran ve çevresine zarar veren Paşa için 5 ay önce veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvuruldu.

PAŞAM DEPRESYONA GİRMİŞ..

Yapılan muayenede, Paşa’nın şehir değişimi nedeniyle strese ve depresyona girdiği tespit edildi. Özmen, insanlarda kullanılan antidepresan ilaçlardan düşük dozda uygulama kararı aldı. Kontrollü bir şekilde sürdürülen tedaviye olumlu yanıt veren Paşa, bir süre sonra eski hâline döndü.

Veteriner Hekim İbrahim Özmen, evcil hayvanların da tıpkı insanlar gibi düzene ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Mama, su ve kum alışkanlıkları olan kediler, bu düzende bir değişiklik olduğunda strese giriyor. Yatılı misafir gelmesi, kum kabının değiştirilmesi, ev halkının değişmesi ya da eve başka bir hayvanın gelmesi bile onları etkiliyor. Ayrıca Wi-Fi gibi unsurlar, kalitesiz mamalar ya da kişisel alan ihlali de stresi artırabiliyor.”

Strese giren kedilerde çeşitli davranış bozuklukları görülebildiğini vurgulayan Özmen, bu belirtileri şöyle sıraladı:

“Etrafta idrar bırakma, tüy dökümü, agresif davranışlar, kuyruk ısırma, kendi tüylerini yolma, eşyalara zarar verme ve gece bağırmaları. Bu davranışlar sadece hayvana değil, sahibine de ciddi sıkıntılar yaratıyor.”

Klinik kontrollerde kedilerin depresyonunun teşhis edilebildiğini belirten Özmen, son dönemde vakalarda artış yaşandığını söyledi:

“Geçtiğimiz yaz kliniğimize başvuran kedilerin yaklaşık yüzde 15’i depresyon belirtileri gösteriyordu. Öncelikle bitkisel takviyeler deneniyor, sonuç alınamazsa düşük doz antidepresan tedavisine geçiliyor. Uzun süreli stres bağışıklık sistemini de çökertiyor.”

Paşa’nın sahibi Çiğdem Akkaya Yener ise yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Geceleri sürekli bağırıyordu. Birçok tetkik yapıldı, ama fiziksel bir sorun çıkmadı. Hekimimizin önerisiyle antidepresan tedavisine başladık. O günden sonra hem Paşa hem de ben rahatladık. Artık geceleri uyuyabiliyoruz.”



