Variste 'Pıhtı Atar' korkusu gerçek mi? Sülük ve hacamat işe yarıyor mu? Uzmanı açıkladı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, sıcak havaların varis hastalığına sahip kişilerde şikâyetleri artırdığını belirtti. Yaz aylarında poliklinik ve acil servislere başvuran hasta sayısında artış görüldüğünü söyleyen Günaydın, "Varisi olan hastalarımız çeşitli derecelerdeki yüksek sıcaklıklardan etkilenmekte ve şikayetlerinde artış görülmektedir" dedi.

Halk arasında “varis” olarak bilinen hastalığın, bacaklardaki yüzeyel toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıktığını belirten Günaydın, bu durumun genetik ve çevresel etkenlerle gelişebileceğini aktardı:

"Bu damarların içerisinde kan akışını yönlendirmesini sağlayan kapakçıklardaki çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen yetmezlik, kaçaklardan kaynaklanmaktadır. Bu damarlar cilt altında belirginleşmekte, kırıntılı hal almakta biz de bu duruma varis diyoruz"

Günaydın, varisin ilk olarak kılcal damarlarda belirginleşmeyle başladığını, en sık görülen şikâyetlerin ise bacaklarda sızı, ayakta kalınca ayak bileğinde ağrı ve şişlik ile gece krampları olduğunu söyledi.

Varis hastalarının yaz döneminde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Günaydın, hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

"Uzun süre ayakta kaldıklarında dinlenme dönemlerinde ayaklarını yukarı kaldırmaları, otururken yüksek seviyede tutmaları ve fırsat buldukça soğuk su uygulamaları yapmaları".

Varis çorabı kullanımının ana tedavi yöntemleri arasında olduğunu hatırlatan Günaydın, sıcak havalarda uyum sorunu yaşayan hastalar için önerisini şöyle paylaştı:

"Bu yüksek sıcaklar maalesef hastalarımızın uyumunu güçleştiriyor. Bu durumda orta ve üst düzey varis hastalarının, diz altı pamuk içeriği yüksek çoraplar giymelerini öneriyoruz. Varis hastalarının omurga, sinir sistemi hastalarında olduğu gibi kilo yönetimi önemli, kilolarına dikkat etmeleri gerekiyor."

Varisle ilgili toplumda bazı yanlış bilgilerin de dolaşımda olduğuna dikkat çeken Günaydın, özellikle pıhtı atma korkularının her zaman geçerli olmadığını ifade etti:

"Yüzeyel varisleri olan hastalarımızın, beyne ve çeşitli organlara pıhtı atacağı yönündeki çekinceleri bulunmakta. Derin toplardamar sistemi etkilenmediği sürece tedavi altındayken varis hastalığı böyle bir rahatsızlığa neden olmamaktadır."

"ÖNERMİYORUZ"

Günaydın, alternatif yöntemlerle ilgili de uyarılarda bulundu: