Tokyo’dan şaşırtıcı teknoloji: Yapay zeka Wi-Fi ile duvarların ardını görebiliyor

Çevremizdeki Wi-Fi'ye bağlı cihazlar sürekli olarak uzamsal yönelimli radyo dalgası sinyalleri alışverişinde bulunur. Bu radyo dalgaları duvarlardan, mobilyalardan ve uzaydaki diğer nesnelerden yansıyarak nesnelerin konumları hakkında bilgi üretir.

Önceki araştırmalarda, veri kümesi veya Wi-Fi kanal durumu bilgileri (Wi-Fi CSI), odaların kabataslak çizimlerini oluşturmak için kullanılıyordu. Şimdi ise, yapay zekanın yardımıyla bu çizimlerin doğruluğu artırılabiliyor.

Tom's Hardware'in haberine göre, Tokyo Bilim Üniversitesi araştırmacıları, Wi-Fi CSI verilerini difüzyon yapay zeka modelleri kullanarak işlemek için bir yöntem önerdi. Matematiksel algoritmalara dayalı Wi-Fi CSI görselleştirmesi, yetersiz başlangıç ​​verileri nedeniyle yalnızca yaklaşık sonuçlar veriyor ve hesaplamalar oldukça yoğun.

Fotogerçekçi görüntüler oluşturmak üzere eğitilmiş bir difüzyon yapay zeka modeli bu boşlukları doldurabilir. Bunu, Wi-Fi CSI'yi gizli uzaya dönüştürerek yapar; bu, bir piksel kümesi yerine difüzyon yapay zeka modelleri tarafından kullanılan nesnelerin genel bir temsilidir. Bu yönteme LatentCSI adı verilir.

Teknoloji, Wi-Fi CSI'yi gizli uzaya dönüştürmeyi ve ardından önceden eğitilmiş bir difüzyon modeline besleyerek, Wi-Fi'nin tek başına ayırt edemeyeceği ince ayrıntılar ve dokular içeren yüksek çözünürlüklü bir görüntü üretmeyi içeriyor.

Araştırmacılar, projelerinde, verilerini görüntü oluşturma isteği olarak kabul eden Stable Diffusion 3 modeline bir Wi-Fi CSI kodlayıcı bağladılar ve bu sayede hesaplama kaynaklarından tasarruf ettiler.

Daha da önemlisi, model, incelenen odanın gerçek dünya fotoğrafları üzerinden önceden eğitilmişti; bu da odanın boşken nasıl göründüğünü bildiği anlamına geliyordu. Yapay zeka daha sonra çevresel değişkenin konumunu yeniden oluşturarak odada kaç kişi olduğunu, nerede durduklarını ve içerideki nesnelerin genel düzenini gösterdi.

İSS'lerin yönlendiricileri kullanarak aboneleri takip edebilmesi pek olası değil, ancak LatentCSI teknolojisi bazı gizlilik endişelerine yol açıyor. Potansiyel olarak insanları takip etmeye yardımcı olabilir, ancak şu anda sadece bir laboratuvar denemesi.

BU, İLK ÇÖZÜM DEĞİL:

İtalyan bilim insanları daha önce, insanların vücutlarının Wi-Fi sinyallerine verdiği bozulmalar sayesinde tanınmasını sağlayacak bir yöntem önermişlerdi ve Amerikalı araştırmacılar da radyo sinyallerini kullanarak robotlar için bir görme sistemi geliştirmişlerdi.