Tokat'ta ehliyetsiz sürücü gölete düştü

Yayınlanma:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 18 yaşındaki Kaan G., ehliyetsiz olarak otomobil kullanmak istedi ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek gölete düştü.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kelkit Çayı kenarındaki hizmet yolunda saat 15.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Ahmet B. ile birlikte balık tutmaya giden Kaan G. arkadaşına ait 05 ADN 575 plakalı otomobille kısa bir tur atmak istedi.

Bir süre aracı kullanan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil çay kenarındaki gölete düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VİNÇ İLE ÇIKARILDI

Ehliyetsiz yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaan G. hakkında cazai işlem uygulanacağı belirtilirken; ehliyetsiz sürücünün araçta yalnız olduğu öğrenildi.

Gölete düşen otomobil ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

