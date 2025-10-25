Tefecilik yapan 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Marmaris Sanayi Sitesi’nde operasyon düzenledi.

Yapılan çalışma sonucunda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 kişi tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

