Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca The Plaza Bodrum'a (Paramounr Otel) yönelik 'çökme' iddasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında, "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı.

PARAMOUNT OTEL SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

