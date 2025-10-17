Adeta vurgun cenneti: Laleli'deki 'kara para aklama' operasyonunda 33 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi.

Kara paranın krallığı kurulmuş... Vay halimize!

33 ŞÜPHELİNN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, gözaltı kararı verilen 60 kişiden, gözaltında bulunan ve adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 33'ü tutuklama talebiyle, 15'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

YASA DIŞI FİNANS AĞI

MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarının yer aldığı dosyada, Laleli merkezli bir grup şirketin yasa dışı finans ağı kurduğu tespit edildi.

HAYALİ İŞLEMLERLE 47 MİLYAR LİRADAN FAZLA İŞLEM HACMİ

Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine alındığı, yasadışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında “hayali işlemler” karşılığında kullanıldığı, bu yolla 47 milyar TL’yi aşan işlem hacmi oluşturulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, elde edilen 1 milyar 300 milyon TL’lik suç gelirinin şirket kayıtlarına ticari faaliyet gibi gösterilerek aklandığı saptandı. Döviz bürolarında suç gelirlerinin fiziken saklandığı yönündeki ihbar ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen 2024/175787 sayılı soruşturma çerçevesinde, MASAK raporu, BDDK raporu, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer toplanan deliller ışığında Laleli'de bulunan bir kısım şirket ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon kapsamında, gözaltında bulunan ve Başsavcılığımıza sevk edilen 48 şahsın 33'ü tutuklama talebiyle, 15'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli şahısların Libya başta olmak üzere bir kısım ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar TL'den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt vb. yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir.