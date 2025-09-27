Taş ve ahşapla yazılmış tarih: Trabzon’un camileri

Taş ve ahşapla yazılmış tarih: Trabzon’un camileri
Yayınlanma:
Trabzon'daki yüzlerce yıllık taş ve ahşap camiler, özgün mimarileri korunarak restore ediliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve inanç turizmine kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'un taş ve ahşap mimarisiyle öne çıkan tarihi camileri, restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılıyor. Özellikle Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca ve 124 yıllık Karacakaya camileri ile Dernekpazarı'ndaki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Camii, barındırdığı süsleme örnekleriyle dikkat çekiyor.

aa-20250927-39239003-39238992-trabzonun-yuzlerce-yillik-camileri-tas-ve-ahsap-sanatinin-zengin-orneklerini-sergiliyor-min.jpg

Kuşluca Camii'nin dikdörtgen planı, çift kanatlı kapısı ve sekizgen tavan göbeği öne çıkarken; Karacakaya Camii'nin ahşap işlemeleri, Taşçılar Camii'nin ise taş işçiliği mimari değer taşıyor.

aa-20250927-39239003-39238991-trabzonun-yuzlerce-yillik-camileri-tas-ve-ahsap-sanatinin-zengin-orneklerini-sergiliyor-min.jpg

Trabzonspor'u isyan ettiren kararTrabzonspor'u isyan ettiren karar

"EN YOĞUN ESER ORTAHİSAR'DA EN FAZLA VAKIF ESERİ SÜRMENE'DE"

aa-20250927-39239003-39238996-trabzonun-yuzlerce-yillik-camileri-tas-ve-ahsap-sanatinin-zengin-orneklerini-sergiliyor-min.jpg

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin mimari zenginliğine dikkat çekti. Beş ilde toplam 199 kültür varlığı bulunduğunu belirten Asrak, şunları söyledi:

"Geçmişten gelen eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için rölöve ve restorasyon projelerini yaparak imkanlar dahilinde kültür varlıklarımızı korumak ve bunların restorasyonunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

aa-20250927-39239003-39238995-trabzonun-yuzlerce-yillik-camileri-tas-ve-ahsap-sanatinin-zengin-orneklerini-sergiliyor-min.jpg

Ortahisar Fatih Camii ve Ayasofya Camii gibi sembol yapılar da kapsamlı restorasyonlardan geçti. Reşat Asrak, bu konuda şunları aktardı:

"Bu 5 ilimizin içerisinde en yoğun kültür varlıklarımızın bulunduğu ilçemiz Ortahisar. Ondan sonra da en fazla vakıf eserlerimizin bulunduğu ilçemiz Sürmene. Orada da özgün sanat eseri olan bu kültür varlıklarımız bulunmakta. Bunların da restorasyonu geçtiğimiz yıllarda aslına uygun bir şekilde yapılmış. Trabzon bölgesi çok fazla yerli yabancı turist alan bir bölgemiz. Biz de istiyoruz ki geçmişten gelen bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım."

aa-20250927-39239003-39239002-trabzonun-yuzlerce-yillik-camileri-tas-ve-ahsap-sanatinin-zengin-orneklerini-sergiliyor-min.jpg

Asrak, camilerin sadece mimari açıdan değil, inanç turizmi bakımından da önemli olduğunu vurguladı.
Asrak "Aslına uygun bir şekilde restore edip halkımızın hizmetine sunmak için biz de elimizden geldiği kadar sürekli çaba içerisindeyiz." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Yaşam
Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
Uşak’ta motosiklet kazası: Kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu
Şanlıurfa Siverek’te depo yangını korkuttu
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe
Bitlis ve İzmir'de zehir tacirlerine darbe