Taş ve ahşapla yazılmış tarih: Trabzon’un camileri

Trabzon'un taş ve ahşap mimarisiyle öne çıkan tarihi camileri, restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılıyor. Özellikle Sürmene ilçesindeki 132 yıllık Kuşluca ve 124 yıllık Karacakaya camileri ile Dernekpazarı'ndaki 221 yıllık Taşçılar Mahallesi Camii, barındırdığı süsleme örnekleriyle dikkat çekiyor.

Kuşluca Camii'nin dikdörtgen planı, çift kanatlı kapısı ve sekizgen tavan göbeği öne çıkarken; Karacakaya Camii'nin ahşap işlemeleri, Taşçılar Camii'nin ise taş işçiliği mimari değer taşıyor.

"EN YOĞUN ESER ORTAHİSAR'DA EN FAZLA VAKIF ESERİ SÜRMENE'DE"

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin mimari zenginliğine dikkat çekti. Beş ilde toplam 199 kültür varlığı bulunduğunu belirten Asrak, şunları söyledi:

"Geçmişten gelen eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için rölöve ve restorasyon projelerini yaparak imkanlar dahilinde kültür varlıklarımızı korumak ve bunların restorasyonunu yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ortahisar Fatih Camii ve Ayasofya Camii gibi sembol yapılar da kapsamlı restorasyonlardan geçti. Reşat Asrak, bu konuda şunları aktardı:

"Bu 5 ilimizin içerisinde en yoğun kültür varlıklarımızın bulunduğu ilçemiz Ortahisar. Ondan sonra da en fazla vakıf eserlerimizin bulunduğu ilçemiz Sürmene. Orada da özgün sanat eseri olan bu kültür varlıklarımız bulunmakta. Bunların da restorasyonu geçtiğimiz yıllarda aslına uygun bir şekilde yapılmış. Trabzon bölgesi çok fazla yerli yabancı turist alan bir bölgemiz. Biz de istiyoruz ki geçmişten gelen bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktaralım."

Asrak, camilerin sadece mimari açıdan değil, inanç turizmi bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

Asrak "Aslına uygun bir şekilde restore edip halkımızın hizmetine sunmak için biz de elimizden geldiği kadar sürekli çaba içerisindeyiz." dedi.