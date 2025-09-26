Trabzonspor'u isyan ettiren karar

Yayınlanma:
Süper Lig'de Karagümrük deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da misafir seyirci biletlerindeki pahalılık isyan ettirdi.

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor bu akşam İstanbul’da Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bordo-mavililer, kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de 7. hafta heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Trabzonspor, bu akşam saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TARAFTAR DESTĞİ

Son haftalarda aldığı sonuçlarla moral bulan bordo-mavililer, deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, İstanbul’daki karşılaşmada taraftar desteğini de arkasına almak istiyor.

Sadettin Saran dayanamadı: Apar topar tesislere gittiSadettin Saran dayanamadı: Apar topar tesislere gitti

BİLET FİYATLARI İSYAN ETTİRDİ

Karagümrük Kulübü, Trabzonspor taraftarları için ayrılan deplasman tribünü biletlerini 1100 TL’den satışa sundu. Yüksek fiyat nedeniyle Bordo Mavililer Karagümrük yönetiminin bu kararına isyan etti. Yüksek fiyata rağmen Trabzonspor taraftarının Karagümrük maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

KULÜPTEN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Trabzonspor Kulübü, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etmek isteyen taraftarlar için önemli bir uyarıda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Karagümrük maçında deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın ‘Taraftar Kart’ sahibi olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bilet satın alınamayacaktır” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

