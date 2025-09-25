Siteye gitar kılıfında kalaşnikofla girdiler: Yakalandılar

Siteye gitar kılıfında kalaşnikofla girdiler: Yakalandılar
Yayınlanma:
Sarıyer’de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet sürücüsünün üzerinde kokain bulunmasıyla başlayan operasyon, rezidanstaki bir daireye uzandı. Burada yapılan aramalarda gitar kılıfı içine gizlenmiş kalaşnikof, çelik yelekler, tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi. Şüphelinin ifadesine başvuran polis, uyuşturucu maddeyi caddedeki bir rezidansa götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, rezidanstaki daireye operasyon düzenledi.

istanbul-sariyerde-rezidansa-gitar-ki-929436-276048.jpg

KALAŞNİKOF VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Dairede arama yapan Sarıyer motorize Yunus polisi, gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof ele geçirdi. Aramalarına devam eden polis dairede, 2 çelik yelek, ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6.62 gram kokain ve 3.80 gram marihuana buldu. Ardından Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidansa girdiği ve bir şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrolle salıverildi. Muhammet Şamil S. ise “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Eric J’nin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenild.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Yaşam
'Ava gitme' diyen annesini av tüfeğiyle vurdu
'Ava gitme' diyen annesini av tüfeğiyle vurdu
D-100 karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı
D-100 karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı