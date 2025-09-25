Siteye gitar kılıfında kalaşnikofla girdiler: Yakalandılar

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi. Şüphelinin ifadesine başvuran polis, uyuşturucu maddeyi caddedeki bir rezidansa götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, rezidanstaki daireye operasyon düzenledi.

KALAŞNİKOF VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Dairede arama yapan Sarıyer motorize Yunus polisi, gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof ele geçirdi. Aramalarına devam eden polis dairede, 2 çelik yelek, ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6.62 gram kokain ve 3.80 gram marihuana buldu. Ardından Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidansa girdiği ve bir şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrolle salıverildi. Muhammet Şamil S. ise “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Eric J’nin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenild.