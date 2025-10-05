Şırnak’ta at sırtında gelin alayı

Şırnak’ta at sırtında gelin alayı
Yayınlanma:
Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen düğünde, atla gelin alma geleneği yaşatıldı. Davetliler yöresel kıyafetlerle halay çekti, gelin ata bindirilerek damat evine götürüldü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde evlenen 21 yaşındaki Diljin Kara ve 24 yaşındaki Rızgar Benek çifti, düğünlerinde binlerce yıllık bir geleneği yaşattı. Düğün öncesinde yapılan kına gecesinde yöre halkı Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti, sumaklı suyla kına yoğurdu. Gelin ve damada kına yakıldı.

aa-20251005-39316071-39316068-sirnakta-atla-gelin-alma-gelenegi-yasatiliyor-min.jpg

ŞEKER DOLU TESTİ KIRILDI

Düğün günü, geleneklere uygun olarak gelini almak için bir at süslendi. Ata binen damada, yöresel kıyafetli davetliler türkülerle eşlik etti. Gelin, babaevinden ata bindirilerek alındı ve damat evine götürüldü. Bu sırada "bereket ve sevgi artsın" diyerek içi para ve şeker dolu testi kırıldı.

aa-20251005-39316071-39316065-sirnakta-atla-gelin-alma-gelenegi-yasatiliyor-min.jpg

Damadın kuzeni İshak Unat, gelinin ata bindirilerek getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık adetlerimizi yaşattık, eskiden arabalar yoktu, onun yerine gelinlerimizi atla getiriyorduk. Biz de gelinimizi ata bindirip şarkılar eşliğinde damat evine getirdik. Atalarımızdan kalan binlerce yıllık kültürümüzü yaşattık."

aa-20251005-39316071-39316066-sirnakta-atla-gelin-alma-gelenegi-yasatiliyor-min.jpg

Emekli memur Seyda Goyan ise Şırnak ve Hakkari’de düğünlerde bu tür geleneklerin yaşatıldığını vurguladı. Goyan, geçmişte 30-40 atla yapılan gelin alma törenlerinin artık sembolik olarak sürdürüldüğünü söyledi. Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı