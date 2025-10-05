Şırnak’ta at sırtında gelin alayı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde evlenen 21 yaşındaki Diljin Kara ve 24 yaşındaki Rızgar Benek çifti, düğünlerinde binlerce yıllık bir geleneği yaşattı. Düğün öncesinde yapılan kına gecesinde yöre halkı Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti, sumaklı suyla kına yoğurdu. Gelin ve damada kına yakıldı.

ŞEKER DOLU TESTİ KIRILDI

Düğün günü, geleneklere uygun olarak gelini almak için bir at süslendi. Ata binen damada, yöresel kıyafetli davetliler türkülerle eşlik etti. Gelin, babaevinden ata bindirilerek alındı ve damat evine götürüldü. Bu sırada "bereket ve sevgi artsın" diyerek içi para ve şeker dolu testi kırıldı.

Damadın kuzeni İshak Unat, gelinin ata bindirilerek getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık adetlerimizi yaşattık, eskiden arabalar yoktu, onun yerine gelinlerimizi atla getiriyorduk. Biz de gelinimizi ata bindirip şarkılar eşliğinde damat evine getirdik. Atalarımızdan kalan binlerce yıllık kültürümüzü yaşattık."

Emekli memur Seyda Goyan ise Şırnak ve Hakkari’de düğünlerde bu tür geleneklerin yaşatıldığını vurguladı. Goyan, geçmişte 30-40 atla yapılan gelin alma törenlerinin artık sembolik olarak sürdürüldüğünü söyledi. Kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.