Sapanca'da otomobil şarampole yuvarlandı: Tüm aile yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir aile ölümden döndü. Olay, Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolunda yaşandı. Çarşı merkezi yönüne ilerleyen Muharrem A. (41) yönetimindeki 41 AOM 125 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Muharrem A. ile araçta bulunan eşi Müzeyyen A. ve çocukları Medine, Meryem ile Melek A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

