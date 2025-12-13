Sakarya’da esnaf kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede karşılıklı bulunan bir tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz bir şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.