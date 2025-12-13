Sakarya’da esnaf kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da esnaf kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Yayınlanma:
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. Caddede karşılıklı bulunan bir tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz bir şüpheli, tabancayla ateş açtı.

sakaryada-komsu-esnaflar-arasi-silahli-1060878-314836.jpg

Açılan ateş sonucu yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Yaşam
ChatGPT artık yaş soracak!
ChatGPT artık yaş soracak!
Emeklilikte göç için en iyi 5 ülke: Güneş, kültür ve düşük maliyetli hayatlar
Emeklilikte göç için en iyi 5 ülke: Güneş, kültür ve düşük maliyetli hayatlar