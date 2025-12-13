Arnavutköy’de fabrikada çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de fabrikada çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak’taki ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıktı. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

istanbul-arnavutkoyde-fabrikada-cikan-1060892-314842.jpg

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, fabrikada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Yaşam
Sakarya’da esnaf kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da esnaf kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
ChatGPT artık yaş soracak!
ChatGPT artık yaş soracak!