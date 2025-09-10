Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, husumetli oldukları komşuları Ahmet ve Mehmet Şahin kardeşleri araçlarının önünü kesip av tüfeğiyle öldüren E.C. ile oğlu A.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Eylül’de saat 14.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda meydana geldi. E.C. ve oğlu A.C., aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet ve Mehmet Şahin’in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı. Kısa süre sonra aracın önünü kesen baba-oğul, otomobilden inerek av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şahin kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KATİLLER KAZA YAPTI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan baba-oğul, yine Nevşehir'e bağlı Topaç köyünde kaza yaptı. Yaralanan E.C. hastaneye kaldırılırken, oğlu A.C. gözaltına alındı. E.C.’nin tedavisinin ardından iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahin kardeşler ise ilçede toprağa verildi.