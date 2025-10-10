Ruh sağlığına yatırım toplum sağlığına yatırımdır

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Ensari, afet ve acil durumlarda sunulan ruh sağlığı hizmetlerinin, bireylerin ve toplumun iyilik halini korumada hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Ensari, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında bu yılın temasının “Hizmetlere Erişim – Afet ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı” olarak belirlendiğini hatırlattı. Artan küresel istikrarsızlık, savaşlar, afetler, ekonomik krizler ve salgınların toplumlar üzerinde yalnızca fiziksel değil, derin ruhsal etkiler bıraktığını vurgulayan Ensari, “Toplumsal ruh sağlığının güçlü olması, zorluklara karşı dayanıklılığın temelini oluşturur.” dedi.

Ensari, kriz dönemlerinde ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artırılmasının hem bireysel hem de toplumsal iyilik hali için vazgeçilmez olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Afet sonrası sunulan ruh sağlığı destekleri, kaygı ve stresin azaltılmasına, güven duygusunun yeniden inşasına ve psikososyal dayanıklılığın güçlendirilmesine katkı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre afet ve acil durumlarda etkilenen her beş kişiden biri depresyon, anksiyete veya travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlar yaşayabiliyor. Ruh sağlığına yatırım yapmak, toplumun geleceğine yatırım yapmaktır.”

Ensari, bireylerin ruh sağlığını güçlendirmek için düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel hareketin önemine değindi. Aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmanın, duyguları paylaşmanın ve haber akışını sınırlamanın da stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Ensari, ruh sağlığını korumanın yalnızca bireysel bir çaba değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, bu özel günde bireyleri ve kurumları ruh sağlığını koruma ve destekleme konusunda farkındalık oluşturmaya davet ediyoruz. Küresel istikrarsızlık dönemlerinde dayanışma, erişilebilir hizmetler ve farkındalık, toplumumuzun psikososyal gücünü artırmanın en etkili yollarıdır. Ruh sağlığı olmadan sağlıktan söz edilemez."