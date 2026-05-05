Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden annesi Decen Nebahat Aslantuğ'u (94), Samsun’da son yoluculuğa uğurladı.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ’un annesi Decen Nebahat Aslantuğ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybetti. Aslantuğ'un cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Decen Nebahat Aslantuğ için Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
ESKİ EŞİ ARZUM ONAN VE OKTAY KAYNARCA YALNIZ BIRAKMADI
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamzalı Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Mehmet Aslantuğ’un yanı sıra, oyunculardan eski eşi Arzum Onan, oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda seveni katıldı. (DHA)