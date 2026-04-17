Sinem Dedetaş'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 66 yaşında vefat eden babası İbrahim Serhan için Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

SİYASİLER VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER DEDETAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI

Üsküdar'da yoğun katılımın olduğu törende, Dedetaş ailesi taziyeleri kabul etti. Törene siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da önemli isimler katıldı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, İBB Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Rahmi Koç ve Acıbadem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar törende hazır bulundu.

Cenazede Dedetaş'ı yalnız bırakmayan isimler arasında yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın cenaze törenindeydik. Merhuma Allah’tan rahmet; sevgili Sinem Dedetaş’a, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Sinem Dedetaş'ın acı günü

Sevgili Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın cenaze törenindeydik. Merhuma Allah’tan rahmet; sevgili Sinem Dedetaş’a, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. pic.twitter.com/UqvMFiLNGT — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) April 17, 2026

ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili de cenazeye katılarak Dedetaş ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından, CHP Eskişehir İl Örgütünde çeşitli görevlerde bulunan Serhan’ın naaşı, defnedilmek üzere Eskişehir’e uğurlandı. (DHA)