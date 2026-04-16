Sinem Dedetaş'ın acı günü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan yaşamını yitirdi. Dedetaş'ın babasını kaybettiği haberini CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.
April 16, 2026
CHP'Lİ VEKİLLERDEN TAZİYE MESAJI
Demir'in paylaşımında, "2009-2014 yılları arasında CHP Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, başta Dedetaş ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Süllü, "Eskişehirli hemşehrimiz Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; başta Sinem Başkanımız olmak üzere Dedetaş ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.