Sinem Dedetaş'ın acı günü

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan yaşamını yitirdi. Dedetaş'ın babasını kaybettiği haberini CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TAZİYE MESAJI

Demir'in paylaşımında, "2009-2014 yılları arasında CHP Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, başta Dedetaş ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.