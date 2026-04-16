CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Umut Yılmaz: Erdoğan sayesinde çay içiyoruz

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tartışmalı uygulamalarla gündemden düşmüyor. Bunun son örneği de kentteki muhtarlarla yapılan bir toplantıda görüldü. Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ BURADA ÇAY İÇİYORSAK YİĞİDE HAKKINI VERECEKSİN"

Yılmaz, günlük yaşamın huzur içinde sürdürülebilmesini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği politikalara bağladı. Konuşmasında, “Biz bugün burada çay içebiliyorsak kimin sayesinde, kusura bakmayın ama bu Cumhurbaşkanı sayesinde. Bu iş Türkiye’ye doğru geliyor. Her tarafımız savaş. Biz burada çay içiyorsak yiğide hakkını vereceksin” sözlerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Yılmaz, Türkiye’nin çevresindeki olumsuz gelişmelere rağmen ülkede görece bir huzur ve istikrar ortamının sürdüğünü ifade etti.