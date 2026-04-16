CHP'li Bakan'dan Erdoğan'a yanıt: "Acının siyaseti olmaz" demişti! Münferit olay değil devlet yönetimi sorunu

CHP İzmir Milletvekili ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş'ta 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 3'ünün durumu kritik toplamda 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının ardından CHP heyetiyle birlikte Kahramanmaraş'a gitti.

Bakan, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, saldırı olayına ilişkin, "Acının siyaseti olmaz" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama

"BUNUN ADI MÜNFERİT OLAY DEĞİL; DEVLET YÖNETİMİ SORUNUDUR"

CHP'li Bakan, isim vermeden yanıt verdiği Erdoğan'ın "itidal" tavsiye ettiğini belirterek, çocukların; sokakta, okulda ve hastanelerde güvende olmadıklarını ifade etti. Bakan, "Bize dönüp bunun 'siyasi' olmadığını, 'ideolojik malzeme yapılmaması' gerektiğini söylüyorlar. Hayır. Bir ülkede çocuklar sokakta korunamıyorsa, öğrenciler okulda yaşatılamıyorsa, bebekler hastanelerde çetelerin eline düşüyorsa, bunun adı münferit olay değil; devlet yönetimi sorunudur" sözlerini kullandı.

Murat Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karayolu ile Kahramanmaraş’a varmak üzereyiz. Bu arada birileri “itidal” tavsiye ediyor. En kıymetlilerimiz, çocuklarımız; sokakta oynarken güvende değil. Okulda güvende değil. Yeni doğmuş bebeklerimiz hastanelerde güvende değil. Sonra bize dönüp bunun “siyasi” olmadığını, “ideolojik malzeme yapılmaması” gerektiğini söylüyorlar. Hayır. Bir ülkede çocuklar sokakta korunamıyorsa, öğrenciler okulda yaşatılamıyorsa, bebekler hastanelerde çetelerin eline düşüyorsa, bunun adı münferit olay değil; devlet yönetimi sorunudur. Bu mesele politiktir. Çünkü iktidar; riskleri önceden görmek, sosyal çözülmeyi analiz etmek, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak, okulları güvenli hale getirmek ve kamu kurumlarını denetlemek için vardır. Bunları yapamayanlar, sonra dönüp millete sükûnet tavsiye edemez. Çocuklarımız güvende değilse, bu memlekette hiçbir şey yolunda değildir. Ve bunun sorumluluğu, ülkeyi yönetenlerdedir. Gerisini milletin vicdanına bırakıyorum."

Karayolu ile Kahramanmaraş’a varmak üzereyiz.



Bu arada birileri “itidal” tavsiye ediyor.



En kıymetlilerimiz, çocuklarımız;

sokakta oynarken güvende değil.

Okulda güvende değil.

Yeni doğmuş bebeklerimiz hastanelerde güvende değil.



Sonra bize dönüp bunun “siyasi” olmadığını,… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 15, 2026

"BU SİSTEMATİK BİR SORUN"

Murat Bakan, Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralananların tedavilerinin sürdüğü hastane önünde basın mensupları açıklamada bulundu.

Açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan, şu ifadelere yer verdi:

"Acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor... Bugün, maalesef göz göre göre "geliyorum" diyen, telafisi imkansız bir acıyı yaşıyoruz. Henüz 11-12 yaşlarındaki çocuklarımızı kaybettik. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yavrularımız var; dualarımız onlarla... İnsanın gerçekten yüreği elvermiyor, boğazımız düğümleniyor. En acısı ve en ağırı da gerçeklerle yüzleşmek: Çocuklarımız sokakta güvende değil. Okulda güvende değil. Bebeklerimiz hastanelerde güvende değil! Polisimizin, güvenliğimizin sayıca en fazla olduğu bir dönemde maalesef hiçbirimiz güvende hissetmiyoruz. Unutmayalım ki; evlatlarımızın güvende olmadığı bir dünyada, hiçbirimizin güvende olması mümkün değildir. Kaybettiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yüreğine ateş düşen acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu sistematik bir sorun, önümüzdeki günlerde yapacağımız detaylı açıklamalarla ve çalışmalarımızla bu sorunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."