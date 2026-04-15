Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. İletişim Başkanı Duran, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya, Erdoğan'ın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde yaşanan çatışmalar, dünyadaki son gelişmeler ve ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ele alındı. Toplantıda İran’a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükûnetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi.

Toplantıda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye’yi savunma sanayiinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımların değerlendirildi.

İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, millî bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

