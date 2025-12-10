Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişeri Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya kurul üyeleri Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

AİLE KURUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs’taki son durum ele alındı. Toplantıda, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletimizin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ifade edildi.

Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantımızda, millî davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC’nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

