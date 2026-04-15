Tutuklu CHP Ankara İl Başkanı Erkol: Baskılar arttıkça direncimiz büyüyor

Tutuklu CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, cezaevinden mektup yazdı. Baskılar arttıkça dirençlerinin de büyüdüğünü vurgulayan Erkol, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in liderliğinde Türkiye İttifakı kazanacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek" dedi.

İZBETON soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazdı.

Cezaevinden yazdığı mektupta Ankaralı hemşehrilerine seslenen Erkol, "Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor" dedi.

"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"

Partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde elde ettiği başarıyı anımsatan Erkol, "Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak" diyerek ilk seçimde zafer elde edeceklerini ifade etti.

CHP Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mektubunda Ümit Erkol şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yol arkadaşlarım, Sevgili Ankaralılar. Ankara’ya yerel seçimde baharı yaşattınız. Mansur Başkan’ın başarısı, Cumhuriyet Halk Partisi’ni açık ara birinci parti yaptı. Baskılar artıyor, engeller artıyor. Ancak direncimiz ve inancımız da büyüyor. Bir kez daha başaracağız, Türkiye baharı yaşayacak. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in liderliğinde Türkiye İttifakı kazanacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek."

erkoll.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
