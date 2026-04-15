1 öğretmen ile 8 çocuğun can verdiği gün MEB önünde bakanlığın reklamı döndü

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği gün, MEB önündeki ekranlarda bakanlık reklamının yapılması tepkilere yol açtı. Bakanlık binası önünde açıklama yapan CHP'li Mahmut Tanal, Bakan Yusuf Tekin'e seslenerek, "Burada taziye mesajını yayımlamıyor, kendi reklamını yayımlıyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınının meydana geldiği gün, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bakanlık reklamlarının yayımlanmasına sert tepki gösterdi.

BAKANLIK PANOSUNDA TAZİYE YERİNE REKLAM YAYINLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen okul baskınının ardından, Kahramanmaraş'ta da bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokuluna düzenlenen saldırıda; biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere toplam dokuz kişi hayatını kaybetti. 14 yaşındaki saldırgan olay yerinde kendi hayatına son verirken, yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor.

Söz konusu olayın etkisi sürerken, Millî Eğitim Bakanlığı önündeki reklam panolarında bakanlığın reklam filminin dönmesi tepkilere yol açtı.

"UTANMADAN HALA ORADA REKLAMINI YAPIYOR BURADA"

Bakanlık binası önünde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki göstermek amacıyla bir araya gelen eğitimcilere destek veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bakanlık reklamlarına sert tepki gösterdi.

Reklam panosunda bakanlığın reklamları yerine hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlanması gerektiğini vurgulayan Tanal, Halk TV'den Dilan Altürk'e şöyle konuştu:

"Kalkıp orada utanmadan hala orada reklamını yapıyor burada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın reklam yeri mi burası? Utanması lazım bir insanın. Bakın, ne yapıyorsun sen burada? En azından burada bir taziye mesajı yayınlamalı. Burada taziye mesajını yayınlamıyor, burada kendi reklamını yayınlıyor. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

