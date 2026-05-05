Arap sabunu ve bitkisel yağla hazırlanan bu karışım, balkon, bahçe ve evinizdeki bitkiler için doğal bir böcek ilacı görevi görüyor. Bitkilerinizi ve sizi zehirlemeden etkili çözüm sunuyor.

HAZIRLANIŞI BEŞ DAKİKA ALIYOR

Temiz bir sprey şişesine 1 litre ılık su, 1 yemek kaşığı arap sabunu ve 1 yemek kaşığı ayçiçek veya zeytinyağı ekleyin. Şişeyi homojen ve hafif sütlü bir kıvam alana kadar çalkalayın. Kovucu etkisini artırmak isteyenler bir ya da iki damla nane veya çay ağacı yağı da ekleyebilir.

1 litre su için 1 yemek kaşığı sabun miktarını geçmemek gerekiyor; fazlası yapraklarda kahverengi lekeler ve kuruma bırakıyor. Karışımın hazırlandığı gün kullanılması gerekiyor, bekledikçe sabunun etkisi azalıyor.

Yeni formül pestisit kalıntılarını yok ediyor, meyve sebzenin çürümesini engelliyor

Yaprak yanığını önlemek için karışımın sabah ya da öğleden sonra uygulanması gerekiyor. Bitkinin saplarına ve özellikle yaprakların alt yüzeyine, hafif akıntı oluşana kadar püskürtün.

Haşereleri tamamen yok etmek için 10 gün boyunca her iki veya üç günde bir tekrarlayın. 10 gün sonrasında karışımın önlem amaçlı haftada bir kullanılması yeterli olacaktır.

BÖCEĞİ İÇTEN KURUTUYOR

Zeytinyağından elde edilen arap sabunu, yumuşak gövdeli böceklerin vücudunu koruyan mumsu tabakayı çözüyor. Doğal bariyeri yok olan böcekler su tutma yeteneklerini kaybediyor ve birkaç saat içinde kuruyor.

Yaprak bitleri, unlu bitler, beyaz sinekler, saçak kanatlılar ve kırmızı örümcekler bu yöntemin en etkili olduğu haşereler arasında bulunuyor. Doğru dozda kullanıldığında arı ve uğur böceği gibi faydalı türlere zarar vermiyor.