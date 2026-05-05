Evdeki malzemelerle yapılan böcek ilacı haşereleri kuruturken sizi ve bitkinizi zehirlemiyor

Evdeki malzemelerle yapılan böcek ilacı haşereleri kuruturken sizi ve bitkinizi zehirlemiyor
Yayınlanma:
Sadece arap sabunu ve bitkisel yağ kullanarak hazırlayacağınız bu doğal karışım, yaprak bitinden kırmızı örümceğe kadar pek çok zararlıyı mekanik yollarla etkisiz hale getiriyor. Hazırlanması sadece beş dakika süren bu tarif, hem haşereleri kurutuyor, hem de bitkilere, insanlara, sevimli uğur böcekleri ve arılara zarar vermiyor.

Arap sabunu ve bitkisel yağla hazırlanan bu karışım, balkon, bahçe ve evinizdeki bitkiler için doğal bir böcek ilacı görevi görüyor. Bitkilerinizi ve sizi zehirlemeden etkili çözüm sunuyor.

HAZIRLANIŞI BEŞ DAKİKA ALIYOR

Temiz bir sprey şişesine 1 litre ılık su, 1 yemek kaşığı arap sabunu ve 1 yemek kaşığı ayçiçek veya zeytinyağı ekleyin. Şişeyi homojen ve hafif sütlü bir kıvam alana kadar çalkalayın. Kovucu etkisini artırmak isteyenler bir ya da iki damla nane veya çay ağacı yağı da ekleyebilir.

1 litre su için 1 yemek kaşığı sabun miktarını geçmemek gerekiyor; fazlası yapraklarda kahverengi lekeler ve kuruma bırakıyor. Karışımın hazırlandığı gün kullanılması gerekiyor, bekledikçe sabunun etkisi azalıyor.

Yeni formül pestisit kalıntılarını yok ediyor, meyve sebzenin çürümesini engelliyorYeni formül pestisit kalıntılarını yok ediyor, meyve sebzenin çürümesini engelliyor

Yaprak yanığını önlemek için karışımın sabah ya da öğleden sonra uygulanması gerekiyor. Bitkinin saplarına ve özellikle yaprakların alt yüzeyine, hafif akıntı oluşana kadar püskürtün.

Haşereleri tamamen yok etmek için 10 gün boyunca her iki veya üç günde bir tekrarlayın. 10 gün sonrasında karışımın önlem amaçlı haftada bir kullanılması yeterli olacaktır.

BÖCEĞİ İÇTEN KURUTUYOR

Zeytinyağından elde edilen arap sabunu, yumuşak gövdeli böceklerin vücudunu koruyan mumsu tabakayı çözüyor. Doğal bariyeri yok olan böcekler su tutma yeteneklerini kaybediyor ve birkaç saat içinde kuruyor.

Yaprak bitleri, unlu bitler, beyaz sinekler, saçak kanatlılar ve kırmızı örümcekler bu yöntemin en etkili olduğu haşereler arasında bulunuyor. Doğru dozda kullanıldığında arı ve uğur böceği gibi faydalı türlere zarar vermiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Yaşam
Yapay zekanın tuhaf bir sorunu var: Sayı saymayı bilmiyor!
Yapay zekanın tuhaf bir sorunu var: Sayı saymayı bilmiyor!
2 yavrusu olan anne kedi, 3 yavruya daha kol kanat gerdi
2 yavrusu olan anne kedi, 3 yavruya daha kol kanat gerdi