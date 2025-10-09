Otoyolda durdurulan otomobilden 100 kilo metamfetamin çıktı
Sakarya’da polis ekiplerinin Anadolu Otoyolu’nda durdurduğu otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü, Irak uyruklu F.Y.H. (36) gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli bir otomobil takibe alındı. Polis ekipleri, 9 Ekim 2025 günü Anadolu Otoyolu üzerinde aracı durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
