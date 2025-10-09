Otoyolda durdurulan otomobilden 100 kilo metamfetamin çıktı

Yayınlanma:
Sakarya’da polis ekiplerinin Anadolu Otoyolu’nda durdurduğu otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü, Irak uyruklu F.Y.H. (36) gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin ele geçirildi, Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı.

otoyolda-durdurulan-otomobilde-100-kilo-955938-283886.jpg

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli bir otomobil takibe alındı. Polis ekipleri, 9 Ekim 2025 günü Anadolu Otoyolu üzerinde aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 100 kilo metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

