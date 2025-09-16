Otomobillerin kilometresini düşük yazan galeri kapatılacak

Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir’de bir otomobil galerisi, araçların kilometrelerini düşürerek ilan vermekle suçlandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı, galerinin yetki belgesi iptal edildi.

İstanbul’da bir galerinin internet üzerinden yayınladığı araç ilanlarında kilometreleri düşürdüğü iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık ekipleri, Başakşehir’de faaliyet gösteren galeride yaptıkları denetimde, bazı araçların ilan edilen kilometrelerinin gerçekte olduğundan düşük olduğunu tespit etti.

istanbul-basaksehirde-ilana-koydugu-a-916518-272330.jpg

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.08.2025 tarihinde gelen şikâyet üzerine; İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

