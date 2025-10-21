Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Karaman’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta bulunan Zeynep Duran, Mehmet Solak ve Bahattin Uyanık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından halat yardımıyla güvenli bölgeye taşınan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.