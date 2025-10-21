Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan araç takla atarak metrelerce savruldu. Yaralılar halat yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Karaman’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta bulunan Zeynep Duran, Mehmet Solak ve Bahattin Uyanık yaralandı.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-3-yarali-974603-289413.jpg

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından halat yardımıyla güvenli bölgeye taşınan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Su birikintisine giren otomobil takla attı: Kaza anı böyle görüntülendiSu birikintisine giren otomobil takla attı: Kaza anı böyle görüntülendi

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar varSürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

