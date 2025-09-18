Öğrencilerin gözü yaşlı: ChatGPT'ye yaş sınırı geliyor

Öğrencilerin gözü yaşlı: ChatGPT'ye yaş sınırı geliyor
Yayınlanma:
Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka platformu ChatGPT, platformun CEO'su tarafından yapılan açıklamada güvenlik önlemi için kimlik ile yaş doğrulaması yapılabileceğini ifade etti.

Kullanıma açılmasının ardından milyonların yeri geldiğinde en yakın dostu, yeri geldiğind hayat mentoru olan ama belki de en çok öğrencilerin kullandığı yapay zeka ChatGPT'de yeni bir dönem başlayabiliri.

OpenAI CEO’su Sam Altman, platformun güvenliği için yetişkin kullanıcıların da kimlik ile yaş doğrulamasına tabi tutulabileceğini açıkladı.

CEO Altman, kullanıcı güvenliğini artırma gerekçesi ile yeni düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. Altman, özellikle 18 yaşından küçük olanların korunması için bir dizi önlem alacaklarını ve bazı ülkelerde yetişkin kullanıcılar için de kimlik doğrulaması isteyebileceklerini ifade etti.

Eğer söz konusu fikir uygulamaya geçerse 13-18 yaş arasındaki kullanıcılar ChatGPT'nin sadece kısıtlı bir sürümüne erişebilecek. Bu sürümde de yapay zekâ, flört içerikli konuşmalar yapmayacak ve intihar ya da kendine zarar verme gibi hassas konularda diyalog kurmayacak.

Önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı açıklanan bu sistemin bu tür bir durumu tespit etmesi halinde, öncelikle ebeveynlere, ulaşılamaması durumunda ise doğrudan yetkililere haber verilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yaşam
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
halktv.com.tr’ye Musa Anter ödülü
halktv.com.tr’ye Musa Anter ödülü