Öğrencilerin gözü yaşlı: ChatGPT'ye yaş sınırı geliyor

Kullanıma açılmasının ardından milyonların yeri geldiğinde en yakın dostu, yeri geldiğind hayat mentoru olan ama belki de en çok öğrencilerin kullandığı yapay zeka ChatGPT'de yeni bir dönem başlayabiliri.

OpenAI CEO’su Sam Altman, platformun güvenliği için yetişkin kullanıcıların da kimlik ile yaş doğrulamasına tabi tutulabileceğini açıkladı.

CEO Altman, kullanıcı güvenliğini artırma gerekçesi ile yeni düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. Altman, özellikle 18 yaşından küçük olanların korunması için bir dizi önlem alacaklarını ve bazı ülkelerde yetişkin kullanıcılar için de kimlik doğrulaması isteyebileceklerini ifade etti.

Eğer söz konusu fikir uygulamaya geçerse 13-18 yaş arasındaki kullanıcılar ChatGPT'nin sadece kısıtlı bir sürümüne erişebilecek. Bu sürümde de yapay zekâ, flört içerikli konuşmalar yapmayacak ve intihar ya da kendine zarar verme gibi hassas konularda diyalog kurmayacak.

Önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı açıklanan bu sistemin bu tür bir durumu tespit etmesi halinde, öncelikle ebeveynlere, ulaşılamaması durumunda ise doğrudan yetkililere haber verilecek.