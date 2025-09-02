Nusaybin’de girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi

Nusaybin’de girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi
Yayınlanma:
Mardin’de serinlemek için çaya giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Mehmet E.A. (17) tedaviye alındı. Mehmet E.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer Beyazsu Mesire Alanı’nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Mehmet E.A., akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Mehmet için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet E.A.’nın duran kalbi ekiplerin müdahalesiyle çalıştırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet’in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

