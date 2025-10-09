Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız

Online Mortgage Advisor tarafından yürütülen küresel bir araştırmaya göre, İngiltere'nin Chester şehri, dünyanın en güzel şehirleri listesinde ilk sırada yer aldı. Mimari uyum, oranlar ve yapı gibi unsurları da içeren analizde, Chester ilginç bir şekilde, Venedik veya Londra gibi şehirleri geride bıraktı.

Onu özel kılan şey, İngiltere'nin en büyük Roma amfitiyatrosu olan Chester Katedrali ve ülkenin en eski hipodromu gibi simge yapılarda görülebilen tarihi ve çağdaş mimarinin harmanlanmasıdır.

o-37597411-1280.jpg

Chester Katedrali, anıtsal mimarisi, vitray pencereleri ve sanat eserleriyle ünlüdür ve kulesinden şehrin tamamına hakim manzaralar sunar. Şehrin bir diğer simgesi ise, 13. yüzyıldan kalma, iki katlı, ahşap iskeletli Orta Çağ binaları olan Chester Rows'dur. Günümüzde bu binalarda kafeler ve mağazalar bulunmaktadır.

o-37597410-1280.jpg

Başlıca ilgi çekici yerler arasında Roma amfi tiyatrosu yer alırken, Chester Hayvanat Bahçesi doğa severler için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Ülkenin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Chester Hayvanat Bahçesi, 500 türden 21.000'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda doğa koruma alanında öncü bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

1.png

Ziyaret için en keyifli zamanlar, ılıman iklimin tarihi yerleri keşfetmek, şehir surları boyunca yürüyüş yapmak ve açık hava etkinliklerine elverişli olduğu ilkbahar (Nisan-Mayıs) ve yaz (Haziran-Ağustos) aylarıdır. Sonbahar (Eylül-Ekim) ayları hoş sıcaklıklar ve daha az kalabalık sunarken, kış (Kasım-Şubat) ayları daha sakindir ve Noel pazarları nedeniyle özellikle çekicidir; ancak bazı turistik yerler daha kısa saatlerde açıktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

