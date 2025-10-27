Marul hırsız pençeli ama minik çıktı! Hepsini löp löp götürdü
Yayınlanma:
Karabük’te bir ayı yavrusu, iki gece üst üste seraya girip marul yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Seradaki eksik marullar olayı ortaya çıkardı.
Karabük’ün Çerçiler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Arabacı, serasında marulların azaldığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde, doğal yaşam alanından mahalleye inen bir ayı yavrusunun iki gece boyunca seraya girerek marul yediği tespit edildi.
Eylül ayı zam şampiyonu bir yeşillik oldu
Kameraya yansıyan görüntülerde, ayı yavrusunun seraya girip marulları yemesi ve ardından kapıya tırmanarak çıkması dikkat çekti.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)