Marul hırsız pençeli ama minik çıktı! Hepsini löp löp götürdü
Yayınlanma:
Karabük’te bir ayı yavrusu, iki gece üst üste seraya girip marul yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Seradaki eksik marullar olayı ortaya çıkardı.

Karabük’ün Çerçiler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Arabacı, serasında marulların azaldığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

girdigi-serada-marullari-yiyen-yavru-boz-984833-292345.jpg

Görüntülerde, doğal yaşam alanından mahalleye inen bir ayı yavrusunun iki gece boyunca seraya girerek marul yediği tespit edildi.

girdigi-serada-marullari-yiyen-yavru-boz-984834-292345.jpg

Kameraya yansıyan görüntülerde, ayı yavrusunun seraya girip marulları yemesi ve ardından kapıya tırmanarak çıkması dikkat çekti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yaşam
